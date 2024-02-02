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МИД Йемена: США и ЕС проигнорировали угрозу хуситов ради ядерной сделки с Ираном

МИД Йемена: США и ЕС проигнорировали угрозу хуситов ради ядерной сделки с Ираном

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз на протяжении последних лет стремились добиться ядерной сделки с Ираном, что привело к игнорированию неоднократных предупреждений, поступавших в связи с угрозой повстанцев-хуситов для глобальной безопасности.

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