"Переквалифицировать!" Глава СК больше не церемонится с южанами(видео)

Депутата бахнули палкой по голове. От МВД пришло стыдливое "обычная хулиганка". Переквалифицировать! "Мы делаем что хотим, а для вас - закон" Очень известный "мем", пустивший корни от одной исключительной нации.
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