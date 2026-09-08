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Царьград

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Жительница Кузбасса заплатит 30 000 рублей за фейк о полиции

Жительница Кузбасса заплатит 30 000 рублей за фейк о полиции

Жительница Прокопьевска, находившаяся в гостях у родственницы, обратила внимание на громкую музыку, доносившуюся из соседнего дома, и опубликовала пост в социальных сетях.

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