Историк А.Фурсов о том, может ли спасение мира прийти из России

Спасение мира придёт из России? Так, якобы, пророчествовали ясновидица Ванга и спящий Эдгар Кейси. А можем ли мы и, правда, снова спасти весь мир? Столь любопытного развития событий не исключил известный русский историк и публицист Андрей Фурсов.