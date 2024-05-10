Десятки тысяч протестующих стягиваются в центр Еревана: Пашиняну дали час на отставку

Есть нормальные армяне, верю, что есть не мало таких , А есть типа Инны Каракеян. А есть и ещё хуже...

Маша Петрова

" ВОЗВЕЛИ"...как же вы НАИВНЫ... Вы и правда верите, что этих " властителей" выбирал народ путём ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ выборов ?... ХА-ХА... Кукловоды ставят того у власти, кем они будут УПРАВЛЯТЬ, а не того, за кого народ проголосует! Сфальцифицируют как ИМ выгодно...