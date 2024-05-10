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Десятки тысяч протестующих стягиваются в центр Еревана: Пашиняну дали час на отставку

Десятки тысяч протестующих стягиваются в центр Еревана: Пашиняну дали час на отставку

В центр столицы Армении стягиваются десятки тысяч протестующих. Они выступают против уступок Азербайджану исконных армянских территорий в рамках делимитации границы и поставили премьер-министру Николу Пашиняну ультиматум: подать в отставку в течение часа.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Есть нормальные армяне, верю, что есть не мало таких , А есть типа Инны Каракеян. А есть и ещё хуже...
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2 час.
Катерина
https://www.youtube.com/watch?v=K-Ofy4SSk-0
- YouTube
youtube
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2 час.
Маша Петрова
&quot; ВОЗВЕЛИ&quot;...как же вы НАИВНЫ... Вы и правда верите, что этих &quot; властителей&quot;  выбирал народ путём ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ выборов ?... ХА-ХА...  Кукловоды ставят того у власти, кем они будут УПРАВЛЯТЬ, а не того, за кого народ проголосует!  Сфальцифицируют как ИМ выгодно...
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