В центр столицы Армении стягиваются десятки тысяч протестующих. Они выступают против уступок Азербайджану исконных армянских территорий в рамках делимитации границы и поставили премьер-министру Николу Пашиняну ультиматум: подать в отставку в течение часа.
Десятки тысяч протестующих стягиваются в центр Еревана: Пашиняну дали час на отставку
Комментарии
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Анфиса Иванова
Есть нормальные армяне, верю, что есть не мало таких , А есть типа Инны Каракеян. А есть и ещё хуже...
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2 час.
Катерина
https://www.youtube.com/watch?v=K-Ofy4SSk-0
- YouTube
youtube
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2 час.
Маша Петрова
" ВОЗВЕЛИ"...как же вы НАИВНЫ... Вы и правда верите, что этих " властителей" выбирал народ путём ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ выборов ?... ХА-ХА... Кукловоды ставят того у власти, кем они будут УПРАВЛЯТЬ, а не того, за кого народ проголосует! Сфальцифицируют как ИМ выгодно...
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44 мин.
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