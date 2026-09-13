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Вновь забрезжила надежда на мир

Вновь забрезжила надежда на мир

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (на этот раз усиленный зятем Трампа Джаредом Кушнером) спустя год вновь прибыл в Кремль, чтобы попытаться реанимировать переговорный процесс по украинскому кризису.

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