Мошенники активизировались: фишинг с предложениями проверить отключение воды

Мошенники массово отправляют письма с предложением проверить дату отключения горячей воды. Ссылки, содержащиеся в этих сообщениях, ведут на фишинговые сайты, цель которых — получить персональные и банковские данные, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
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