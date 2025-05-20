Мошенники активизировались: фишинг с предложениями проверить отключение воды

Мошенники массово отправляют письма с предложением проверить дату отключения горячей воды. Ссылки, содержащиеся в этих сообщениях, ведут на фишинговые сайты, цель которых — получить персональные и банковские данные, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.