А им самим не страшно? 150 тысяч мигрантов незаконно легализовали в Санкт-Петербурге

Геннадий Ларионов

А если глянуть совсем перпендикулярно ситуевине , кратко и не развивая тему....... 1. После разговора с ВВП , Трамп вдруг объявил Европе- Хотите убиЦа о Россию , ваше право, но мы в этом не участвуем !!! 2. Вдруг , как черт из табакерки , выступление в ЕС Джеффри Сакса , очень хорошее выступление, послушал пару раз !!! А чего раньше то молчал в тряпочку ??? А , разрешили, типа независимый,безпартЕйный , режет правду матку ....... и тут Европейские ястребы к Трампу на поклон вдруг кинулись , типа ходоки к Ильичу , Не бросай родной , не потянем мы ..... а Сакс им , дык это, вам куда деваться то , жить хотите , с Россией договаривайтесь ....... я вот тоже было подумал - дошло, протрезвели , опомнились а то все с Зелей нюхали чего то....... но вдруг глянул несколько фоток с разных бывших наших из СССР мусульманских стран , где светское общество , молодеж без бород, хиджабов, никабов ...... а потом видео из сирии ,Бармалеев, которые едут мочить мусульман, Алавитов , Христиан и всех , кто под руку попадется на пути ...... и язык общения у них почему то русский , на своих то , твоя моя не понимай ......... и сопоставил несколько своих коментов , за последние несколько лет....... и вывод не радует : 1. Приезжие бородатые на сегодня по статистике обогнали уже наших дорогоих и любимых татар по численности, которые были вторые по списку , а это более 10 млн , по статистике , а учитывая, что общаться приходится с разными , 20-30% бородатых с радикальными взглядами , общался и головенку обещали отрезать не раз, и выражение- скоро мы вас всех тут..... самое главное , расселение , вокруг Москвы , Питера, Екатеринбурга, Новосибирска , Севера ...... а у нас будет что противопоставить из НацГвардии , Полиции , этому войску в 1-2 млн-на ??? А учитывая , что наша полиция до того зашуганная, что когда их бьют приезжие по морде , и избивают на глазах людей, он боятся применить табельное ...... да не дай Бог, ведь придется вооружать население, а там , самое печальное Русский бунт , бессмысленный и беспощадный, ол котором грезит вся либеральная тусовка еще из 19 века из пупа земли, города Лондона .....И не план ли это Б, который скрывается за перемирием и спасением Европы , от не обдуманных поступков,но разработан в городе на одном острове в месте с Хозяином , имеющим определенные традиции , гадить России , при любой возможности !!!