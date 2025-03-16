Пока одни наши соотечественники, чьи города уже превратились в этнические анклавы, стонут от нашествия пришлых агрессивных людей, заполонивших их некогда уютные и безопасные дворы и улицы, другие занимаются легализацией незаконно находящихся в России иностранцев за деньги.
А им самим не страшно? 150 тысяч мигрантов незаконно легализовали в Санкт-Петербурге
Комментарии
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Геннадий Ларионов
А если глянуть совсем перпендикулярно ситуевине , кратко и не развивая тему....... 1. После разговора с ВВП , Трамп вдруг объявил Европе- Хотите убиЦа о Россию , ваше право, но мы в этом не участвуем !!! 2. Вдруг , как черт из табакерки , выступление в ЕС Джеффри Сакса , очень хорошее выступление, послушал пару раз !!! А чего раньше то молчал в тряпочку ??? А , разрешили, типа независимый,безпартЕйный , режет правду матку ....... и тут Европейские ястребы к Трампу на поклон вдруг кинулись , типа ходоки к Ильичу , Не бросай родной , не потянем мы ..... а Сакс им , дык это, вам куда деваться то , жить хотите , с Россией договаривайтесь ....... я вот тоже было подумал - дошло, протрезвели , опомнились а то все с Зелей нюхали чего то....... но вдруг глянул несколько фоток с разных бывших наших из СССР мусульманских стран , где светское общество , молодеж без бород, хиджабов, никабов ...... а потом видео из сирии ,Бармалеев, которые едут мочить мусульман, Алавитов , Христиан и всех , кто под руку попадется на пути ...... и язык общения у них почему то русский , на своих то , твоя моя не понимай ......... и сопоставил несколько своих коментов , за последние несколько лет....... и вывод не радует : 1. Приезжие бородатые на сегодня по статистике обогнали уже наших дорогоих и любимых татар по численности, которые были вторые по списку , а это более 10 млн , по статистике , а учитывая, что общаться приходится с разными , 20-30% бородатых с радикальными взглядами , общался и головенку обещали отрезать не раз, и выражение- скоро мы вас всех тут..... самое главное , расселение , вокруг Москвы , Питера, Екатеринбурга, Новосибирска , Севера ...... а у нас будет что противопоставить из НацГвардии , Полиции , этому войску в 1-2 млн-на ??? А учитывая , что наша полиция до того зашуганная, что когда их бьют приезжие по морде , и избивают на глазах людей, он боятся применить табельное ...... да не дай Бог, ведь придется вооружать население, а там , самое печальное Русский бунт , бессмысленный и беспощадный, ол котором грезит вся либеральная тусовка еще из 19 века из пупа земли, города Лондона .....И не план ли это Б, который скрывается за перемирием и спасением Европы , от не обдуманных поступков,но разработан в городе на одном острове в месте с Хозяином , имеющим определенные традиции , гадить России , при любой возможности !!!
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50 мин.
Николай Кучков
Скажите, ну, очевидные вещи-ввести визы просто необходимо! Явно нам не нужна такая дружба за наш счёт! Если Дума не выполняет требования российского народа, то её нужно распустить и набрать из народа и не по партийной линии, потому как партии проводят в жизнь идеи олигархов!
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37 мин.
Александр Хироников
Бэсполезно уважаемые! Пока не будет НАСТОЯЩЕГО закона по условиям получения ПОЛНОГО Российского гражданства для жителей других государств (без льгот СНГ или дальнее зарубежье), а не этой нелепой бумажки над которой мигранты только потешаются. Сделайте как у Батьки. Говорят у него страна маленькая. Вот и берите с маленьких пример. Беларусь - 9 155 978 человек; ОАЭ - 9 594 834. Не нравится Беларусь, возьмите пример с ОАЭ. Пока будет "слабО", так и будет русское население жить в дерьме, а начальники в белом фраке.
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20 мин.
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