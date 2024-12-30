Нарколог Исаев: от похмелья спасут клюквенный морс и минералка без газа

Злоупотребление алкоголем вызывает обезвоживание. Чтобы облегчить состояние 1 января врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рекомендует использовать морсы и негазированную минеральную воду.
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