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Петербургский дневник

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В рамках ПМЭФ-2024 состоится суперфинал турнира «Кубок Победы»

В рамках ПМЭФ-2024 состоится суперфинал турнира «Кубок Победы»

Мероприятие пройдет 6 июня Суперфинал боксерского турнира «Кубок Победы» состоится 6 июня в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе «Росконгресса».

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