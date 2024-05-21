В рамках ПМЭФ-2024 состоится суперфинал турнира «Кубок Победы»

Мероприятие пройдет 6 июня Суперфинал боксерского турнира «Кубок Победы» состоится 6 июня в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе «Росконгресса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии