Впервые найдена связь между загадочной болезнью с «неисправной канализацией» в голове

Синдром хронической усталости (ME/CFS), долгие годы считавшийся психосоматическим расстройством и не имеющий ни причины, ни лечения, наконец может обрести объяснение благодаря открытию, которое переворачивает нейробиологию .
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