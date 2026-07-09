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MeMo-Logic

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Впервые найдена связь между загадочной болезнью с «неисправной канализацией» в голове

Впервые найдена связь между загадочной болезнью с «неисправной канализацией» в голове

Синдром хронической усталости (ME/CFS), долгие годы считавшийся психосоматическим расстройством и не имеющий ни причины, ни лечения, наконец может обрести объяснение благодаря открытию, которое переворачивает нейробиологию .

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