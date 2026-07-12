Вас завербовали украинские спецслужбы? Памятка, как остаться живым и не попасть за решетку

На фоне активной вербовки российских граждан украинскими спецслужбами в Сети опубликовали так называемую инструкцию по спасению для тех, кого угораздило попасть в хитросплетенную паутину украинских вербовщиков.
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