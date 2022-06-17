Торт за 20 минут: нужны всего лишь три ингредиента — сгущенка, яйца и мука (плюс любимый крем). Вкус — изумительный.

Если у вас в холодильнике есть банка сгущенки да пара яиц, и муки наберется один стакан, то можно очень быстро — буквально за 20 минут — приготовить нехитрый, но безумно вкусный торт, добавив в него ваш любимый крем на собственное усмотрение.