Сотрудничество с розничными дистрибьюторами в Китае: руководство для иностранной фирмы

Сотрудничество с розничными дистрибьюторами в Китае: В Китае рынок розничной торговли характеризуется быстро развивающейся экосистемой, состоящей из сложной сети, которая объединяет различных игроков рынка, таких как производители, китайские оптовые поставщики, торговые компании, дистрибьюторы, агенты и розничные продавцы.
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