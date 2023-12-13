Росавиация: число авиаинцидентов в России снизилось на 2% за 11 месяцев

Пресс-служба Росавиации сообщила, что за 11 месяцев текущего года число авиационных инцидентов, которые связаны с отказами авиатехники и двигателей, сократилось на 2% в годовом выражении, а в ноябре соответствующий показатель уменьшился на 18% .