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Росавиация: число авиаинцидентов в России снизилось на 2% за 11 месяцев

Росавиация: число авиаинцидентов в России снизилось на 2% за 11 месяцев

Пресс-служба Росавиации сообщила, что за 11 месяцев текущего года число авиационных инцидентов, которые связаны с отказами авиатехники и двигателей, сократилось на 2% в годовом выражении, а в ноябре соответствующий показатель уменьшился на 18% .

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