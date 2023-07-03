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Как говорится: умный учится на чужих ошибках, а ...
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он просто жо...у лижет...
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Елена Картавцева (Павленко)
Интересно, Токаев действительно думает, что США обеспечивает порядок? Ну,ну, порядок замечательный в Афганистане, Ира...
Токаев поблагодар...
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Еще один герой чиновник
Еще один герой чиновник .
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