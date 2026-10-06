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Культурология.рф

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История и археология: Носила маску, как высокопоставленный отец, а повторила роковую судьбу матери: Как сложилась судьба дочери Алексея Косыгина

История и археология: Носила маску, как высокопоставленный отец, а повторила роковую судьбу матери: Как сложилась судьба дочери Алексея Косыгина

Алексея Косыгина называли человеком в маске — за каменным выражением лица этого советского политика десятилетиями не могли разглядеть ни тени эмоции ни соратники, ни соперники по Политбюро.

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