Ignio.com Лев. Еженедельный ювелирный гороскоп за 9 - 15 июня

Скорее всего, на этой неделе вам будет не до тщательного выбора украшений. Огромное количество дел, которое неожиданно может свалиться на вашу голову, вряд ли оставит возможность подолгу копаться в шкатулке с драгоценностями.
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