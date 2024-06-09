Фестиваль "Движение" стартует в Екатеринбурге и Верхней Пышме

На Урале стартует фестиваль "Движение", который пройдет 8 и 9 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Организаторы предлагают большую спортивную программу, включающую соревнования по различным дисциплинам, игровые площадки и выставку мотоциклов, изготовленных на заказ.