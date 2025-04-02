Глава РФПИ Дмитриев не опроверг сообщение о встрече в Вашингтоне с Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не опроверг информацию американских СМИ, что он на этой неделе проведет переговоры со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом.
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