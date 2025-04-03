Что показали на презентации Switch 2, новый эксклюзив FromSoftware, игры по 90 евро…

Авторы Silksong поделились секундами геймплея и назвали окно релиза, Nintendo провела презентацию Direct с показом Switch 2 и играми для консоли, геймеров ужаснула возможная цена эксклюзивов Switch 2, сообщество Tekken 8 не оценило обновление файтинга.
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