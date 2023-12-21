Ямское поле
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Ямское поле

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Собянин сообщил, что в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза

Собянин сообщил, что в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза

Перед визитом к Дедушке ему можно отправить письмо с помощью одного из 150 установленных по городу специальных почтовых ящиков Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к концу декабря город готовится к открытию трех филиалов усадьбы Деда Мороза.

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