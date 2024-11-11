В «Цветном» пройдет благотворительный маркет «Дом с маяком» х «Брикет»

На два дня пространство фудкорта «Брикет» в универмаге «Цветной» займут отечественные бренды, чьи новые вещи — одежду, аксессуары и не только — можно будет забрать за пожертвование в пользу фонда «Дом с маяком», помогающего тяжелобольным детям и молодым взрослым.