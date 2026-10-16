“Elon Musk and his political action committee have agreed to settle two lawsuits that accused them of misleading voters with promises of $1 million checks before the 2024 presidential election and in a 2025 Wisconsin Supreme Court election,” the Washington Sun reports.
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