Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры

Даже человек, весьма далёкий от путешествий, хотя бы раз слышал о Дубаи - крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов, прославившийся на весь мир своими роскошными топовыми центрами, бесконечными небоскрёбами, ресторанами и ночными клубами.