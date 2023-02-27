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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры

Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры

Даже человек, весьма далёкий от путешествий, хотя бы раз слышал о Дубаи - крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов, прославившийся на весь мир своими роскошными топовыми центрами, бесконечными небоскрёбами, ресторанами и ночными клубами.

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