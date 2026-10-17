«Тонкая работа». Водопровод, отопление и канализацию пора вернуть в руки государства Мария Кузнецова Фото: Александра Попова/ТАСС Материал комментируют: Константин Крохин Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по региональной политике и местному самоуправлению и Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан проанализировать причины превышения в некоторых регионах определенной правительством РФ верхней планки роста тарифов ЖКХ.
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Как пенсии поднять на уровень реальной инфляции - денег ни у государства, ни ПФ нет. А как тарифы на ЖКХ выше уровня инфляции - так у народа денег много...
Это больше чем МАФИЯ ! Это ПРЕСТУПНАЯ СХЕМА ! УК за жилфондом не следят, не потом у что не хотят-ИХ система просто не позволяет следить за жилфондом, но БАБКИ ОТМЫВАЮТ ! Следует НЕМЕДЛЕННО ликвидировать эту систему ! (В своё время был Председателем МКД и знаю ЧТО ГОВОРЮ !)