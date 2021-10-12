smi.today

1 643 подписчика

На Украине назначили нового руководителя миграционной службы

На Украине назначили нового руководителя миграционной службы

Новым руководителем миграционной службы Украины стала Наталья Науменко, написал 11 октября в своем телеграм-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх