США заявили об угрозе Китая в зоне Панамского канала

Влияние Китая угрожает Панамскому каналу и необходимы немедленные изменения, иначе США примут меры. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио президенту Панамы Хосе Раулю Мулино, передает 2 февраля издание South China Morning Post.
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