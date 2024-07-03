Новый троллейбусный маршрут запускают в Хабаровске

С 11 июля в Хабаровске начнет работу экспериментальный сезонный троллейбусный маршрут № 28. Он заменил традиционный автобусный маршрут того же номера, который соединял Дворец профсоюзов с пригородным аэропортом.
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