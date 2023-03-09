Аргументы и Факты

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В Ирландии из-за женщин планируют отредактировать Конституцию

В Ирландии из-за женщин планируют отредактировать Конституцию

Борьба за толерантность не знает границ – некогда богобоязненная католическая Ирландия, уже разрешившая однополые браки, решила внести в основной закон страны поправки, чтобы не оскорблять женщин упоминаниями об их женской роли, передает Reuters.

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