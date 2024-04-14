Скачок цен на нефть, по мнению советника министра финансов Саудовской Аравии, будет временным

Ввиду обострения конфликта на Ближнем Востоке скачок цен на нефть в ближайшие дни, по мнению специального советника министра финансов Саудовской Аравии Хоссейна Аскари, будет временным и глобально не отразится на состоянии мирового рынка нефти.