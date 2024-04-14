Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Скачок цен на нефть, по мнению советника министра финансов Саудовской Аравии, будет временным

Скачок цен на нефть, по мнению советника министра финансов Саудовской Аравии, будет временным

Ввиду обострения конфликта на Ближнем Востоке скачок цен на нефть в ближайшие дни, по мнению специального советника министра финансов Саудовской Аравии Хоссейна Аскари, будет временным и глобально не отразится на состоянии мирового рынка нефти.

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