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Возможный запрет на сайты с ГДЗ вызвал раскол среди родителей школьников

Возможный запрет на сайты с готовыми домашними заданиями вызвал раскол среди родителей школьников. Одни считают, что онлайн решебники вредят образовательному процессу, другие уверены – такие подсказки только помогают усвоить материал.

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