В зону СВО поставили около 10 тысяч детекторов дронов «Птицелов»

В зону спецоперации доставили около 10 тыс. детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов», заявил гендиректор компании «Элтех-Юг» Александр Камин в рамках международной выставки безопасности Securika Moscow 2025 в Москве.
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