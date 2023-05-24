Смехотерапия

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Свежие комментарии

  • Ирина Чещина
    Праздник рыбака, или фестиваль ))) на севере Байкала каждый год проводили раньше. Муж как-то даже настенные часы выиг...Демотиваторов при...
  • Леонид Ла Рошель
    Спасибо! Пару картинок "взял на вооружение".Смешные картинки
  • марина боловинцева
    Конечно выдуманная,такого быть не может увы!!!Баба Яга и Филозоф

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