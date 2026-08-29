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Царьград

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Сенатор Гибатдинов: Россия заняла 4-е место в мировых экономиках

Сенатор Гибатдинов: Россия заняла 4-е место в мировых экономиках

Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил, что Россия заняла четвёртое место в мировом рейтинге экономик по ВВП по паритету покупательной способности за 2025 год, преодолев отметку в 7 триллионов долларов.

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