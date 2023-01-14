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«Россия — европейская страна». Губерниев — о вероятном переходе РФС в Азию

«Россия — европейская страна». Губерниев — о вероятном переходе РФС в Азию

Известный комментатор дал понять, что не хочет видеть переход российского футбола в Азию. Известный комментатор и спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев дал понять, что выступает против переход РФС под эгиду Азиатской конфедерации футбола.

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