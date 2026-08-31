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Понять Китай через искусство: гид по пяти городам и пяти художникам

Понять Китай через искусство: гид по пяти городам и пяти художникам

Основатель фонда MaxArt Максим Агаджанов составил маршрут по ключевым точкам художественной карты Китая.

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