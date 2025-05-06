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Владимирские новости

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Один из районов Владимирской области останется без света 6 мая

Один из районов Владимирской области останется без света 6 мая

На 6 мая 2025 запланированы работы на системах электроснабжения в Муромском районе Владимирской областиНа 6 мая запланированы работы на системах электроснабжения в Муромском районе Владимирской области, сообщает портал «Муром 24».

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