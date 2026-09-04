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Газета.ру

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Астрофизик Бисикало: около 45 планет могут быть потенциально обитаемы

Астрофизик Бисикало: около 45 планет могут быть потенциально обитаемы

На 45 известных человечеству планетах потенциально может быть инопланетная жизнь. Об этом kp.ru сообщил доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, главный научный сотрудник Института астрономии РАН, астрофизик Дмитрий Бисикало.

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