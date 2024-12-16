Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и их истязания в детском доме Красноярского края

В Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя краевого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подозреваемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и их истязании (пп.