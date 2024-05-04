В России создадут комиссию по противодействию нелегальной занятости

МС

Марина Свобода

еще одна куча чиновников на наши шеи. Посмотрим, что они смогут и захотят сделать. Исходя из всей истории развития данного вопроса - все останется как есть, только к кормушке государственной (читай, ярмо на наших шеях) припадут новые страждущие.