Правительство России утвердило положение о создании комиссии, которая займется противодействием нелегальной занятости.
В России создадут комиссию по противодействию нелегальной занятости
Комментарии
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МС
Марина Свобода
еще одна куча чиновников на наши шеи. Посмотрим, что они смогут и захотят сделать. Исходя из всей истории развития данного вопроса - все останется как есть, только к кормушке государственной (читай, ярмо на наших шеях) припадут новые страждущие.
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15 час.
Зоя Копань
Ну конечно, легче создать ещё одну кормушку, чем ввести визовый режим и однопаспортную систему со всеми странами Средней Азии и Южного Закавказья!
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11 час.
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