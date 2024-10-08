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Масштабное благоустройство выполнили около станций Троицкой линии метро

Масштабное благоустройство выполнили около станций Троицкой линии метро

Масштабное благоустройство провели около четырех станций Троицкой линии метро. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

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