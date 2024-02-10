Армия России на грани взятия Авдеевки — The Telegraph

В ближайшее время Армия России возьмет Авдеевку, пишет британское издание The Telegraph. «На прошлой неделе российские войска достигли окраин города, после чего мэр Барабаш предупредил о том, что ситуация сейчас „критическая“ и Армия России находится на грани взятия города».