«Хана ему»: Лепса шокировала новость об избраннике дочери

Певец Григорий Лепс оказался шокирован новостью о том, что у ее 24-летней дочери Евы есть избранник. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
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