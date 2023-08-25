Доцент Гареев: Стоимость туров в Ливан, Таиланд и на Мальдивы снизилась на треть

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев рассказал, что в конце августа-начале сентября можно улететь из России на отдых в Таиланд, ОАЭ, Ливан и на Мальдивы, не потратив при этом состояние.