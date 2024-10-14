Глава офиса Зеленского Ермак: Киев продолжит просить у Запада новые средства ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит средств противовоздушной обороны и постоянно добиваются их получения от Запада, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире украинского телеканала "Рада".
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