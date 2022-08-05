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Врач-диетолог Круглова заявила, что мороженое и холодные напитки не стоит употреблять при проблемах с пищеварением

Врач-диетолог Круглова заявила, что мороженое и холодные напитки не стоит употреблять при проблемах с пищеварением

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала при каких заболеваниях не стоит употреблять мороженое, сильно охлажденные салаты и закуски, а также напитки со льдом, которые особенно привлекательны в жару.

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