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Елена Маркосян: Ермак призвал к скорейшему завершению конфликта

Елена Маркосян: Ермак призвал к скорейшему завершению конфликта

Ермак призвал к скорейшему завершению конфликта. Интересно, к кому обращен этот призыв. Если к Раде, то так и нужно говорить и не просто говорить, а внести в Раду законопроект о снятии любых препятствий и запретов на ведение переговоров по этому вопросу.

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