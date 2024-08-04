Елена Маркосян: Ермак призвал к скорейшему завершению конфликта

Ермак призвал к скорейшему завершению конфликта. Интересно, к кому обращен этот призыв. Если к Раде, то так и нужно говорить и не просто говорить, а внести в Раду законопроект о снятии любых препятствий и запретов на ведение переговоров по этому вопросу.