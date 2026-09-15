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Врач Малинникова: новый грипп опасен интоксикацией и высокой температурой

Врач Малинникова: новый грипп опасен интоксикацией и высокой температурой

Роспотребнадзор предупредил о возможном появлении в России новых вариантов гриппа. О том, с какими именно модификациями вирусов столкнутся россияне, как уберечься от тяжелых осложнений и почему важно вовремя сделать прививку, 360.

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