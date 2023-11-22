Стоматолог Садовский: десны кровоточат при сахарном диабете и лейкозе

Кровоточивость десен может быть признаком серьезного заболевания - от проблем с полостью рта до эндокринных и иммунных болезней, предупредил почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.
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